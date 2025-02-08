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16:37, 8 февраля 2025Мир

На Западе рассказали о скором эффекте домино в конфликте на Украине

Экс-сотрудник MI-6 Крук: Украина в скором времени потерпит поражение в конфликте
Семен Александров (редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanized Brigade / AP

Украина в скором времени потерпит поражение в конфликте с Россией. О скором эффекте домино в боях на Украине рассказал экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture.

«Крупные украинские опорные пункты сейчас берутся российскими войсками без сопротивления. В конечном итоге это приведет к эффекту домино», — подчеркнул эксперт.

По его словам, условия Москвы по прекращению конфликта окажутся неприемлемыми для Вашингтона, поскольку их невозможно будет представить как «американскую победу».

Ранее The Washington Post отметило, что освобождение города Дзержинска (украинское название — Торецк) Российской армией в Донецкой народной республике (ДНР) указывает на крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. Кроме того, после взятия Дзержинска российские военные смогут ускорить свое наступление в ДНР.

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