Российский боец в тапках и майке сбил из ПЗРК дрон ВСУ и попал на видео

Российский военный в тапках и майке сбил из ПЗРК дрон ВСУ в зоне СВО

Российский военный в тапках и майке сбил из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Его публикует Telegram-канал «ZOV Камчатка!».

«Отдыхая после боевой задачи боец 40-й бригады услышал звук пролетающего БПЛА, выбежал в чем было, чтобы не тратить время, так как в данном случае каждая секунда дорога», — говорится в комментарии к видеозаписи.

Предварительно, российский военный сбил беспилотник из ПЗРК «Верба». Уничтожить удалось БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL).

Ранее схватка на ножах между российским военнослужащим из Якутии и бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое попала на видео. На кадрах видно, как российский солдат побеждает своего оппонента и между ними происходит короткий диалог. После этого якутский военный уходит, а оставшийся один украинский боец взрывает гранату.