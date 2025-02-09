Крупный российский курортный город остался без воды

В Пятигорске нарушено водоснабжение из-за снижения подачи воды

В Пятигорске нарушено водоснабжение из-за снижения подачи воды. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в ночь на 9 февраля в Большом Ставропольском канале произошло образование мелкого льда в воде. Из-за этого сильно снизилась подача воды на очистные сооружения, которые отвечают за водоснабжение города.

С 5:30 утра приостановлена подача от главной насосной станции в город. В том числе под ограничения попали населенные пункты Горячеводский, Свободы, Константиновская, Нижнеподкумский, Средний Подкумок, Энергетик.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей российского села оставили без воды на пять дней.