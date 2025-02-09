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09:26, 9 февраля 2025Экономика

Крупный российский курортный город остался без воды

В Пятигорске нарушено водоснабжение из-за снижения подачи воды
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В Пятигорске нарушено водоснабжение из-за снижения подачи воды. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в ночь на 9 февраля в Большом Ставропольском канале произошло образование мелкого льда в воде. Из-за этого сильно снизилась подача воды на очистные сооружения, которые отвечают за водоснабжение города.

С 5:30 утра приостановлена подача от главной насосной станции в город. В том числе под ограничения попали населенные пункты Горячеводский, Свободы, Константиновская, Нижнеподкумский, Средний Подкумок, Энергетик.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей российского села оставили без воды на пять дней.

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