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11:02, 9 февраля 2025Силовые структуры

Самый старый заключенный России не пережил травму в колонии

В Алтайском крае умер самый старый заключенный России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Алтайском крае не пережил травму самый старый заключенный России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 84-летнего заключенного Александра Анискина нашли в колонии в Алтайском крае. Врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга и сильную гематому. Возможно, он пострадал от нападения других осужденных.

Анискина приговорили к восьми годам колонии в 2020 году за расправу над знакомым. Это случилось 25 июля 2019 года в Бийске. Пенсионер ужинал у себя дома, когда к нему пришел знакомый, который сразу начал избивать его. В этот момент у Анискина в руках был нож, которым он, по его словам, случайно задел пострадавшего. Мужчину доставили в больницу, но ранения оказались несовместимы с жизнью. В его теле было обнаружено около десяти ножевых ранений.

Пенсионер вину не признал и не стал извиняться перед родственниками жертвы. В 2022 году суд постановил Анискина выплатить брату пострадавшего 420 тысяч компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что самого юного в России осужденного отправили в ШИЗО.

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