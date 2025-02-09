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12:49, 9 февраля 2025Мир

Саудовская Аравия отвергла план Нетаньяху о переселении палестинцев

МИД Саудовской Аравии отверг возможность переселения палестинцев в королевство
Вячеслав Агапов

Фото: Beit Hanoun / Reuters

Саудовская Аравия отвергает слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможности переселении палестинцев и создании для них государства на другой земле. Об этом заявил МИД королевства, его слова цитирует РИА Новости.

В министерстве заявили о неприятии подобных слов со стороны Израиля. Целью подобных планов назвали попытки отвлечь внимание общества от преступлений против граждан в секторе Газа.

«Братский палестинский народ имеет право на свою землю, они не пришельцы или переселенцы, которых можно выслать, когда этого пожелают жестокие оккупанты», — подчеркнули в ведомстве.

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