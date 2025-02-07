Нетаньяху допустил завершение конфликта в Газе при уходе лидеров ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, при соблюдении каких условий готов завершить конфликт в секторе Газа. Его слова приводит портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Во время визита в США Нетаньяху назвал условие завершения конфликта в Газе и подчеркнул, что для этого руководство палестинского движения ХАМАС должно отказаться от власти и покинуть регион.

Ранее Белый дом уточнил планы президента США Дональда Трампа относительно сектора Газа. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон не намерен посылать войска в сектор Газа и финансировать его.

В начале февраля Трамп по итогам переговоров с Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, а также выровнять территорию.