NYP: Зеленский встретится с Вэнсом на конференции в Мюнхене на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал встретиться с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на конференции по безопасности, коорая пройдет на следующей неделе в Мюнхене. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Авторы статьи напомнили, что американский лидер Дональд Трамп уже заявлял, что хочет заключить с Киевом соглашение на 500 миллионов долларов. В этом случае США получат доступ к редкоземельным металлам и газу, а Украина — гарантии безопасности в рамках мирных переговоров, на каких бы условиях они ни прошли.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал предложение Трампа о продолжении военной поддержки Украины в обмен на ее полезные ископаемые. В начале спецоперации (СВО) Берлин поддержал Киев, не требуя ничего взамен, что, по мнению политика, должны сделать и другие государства.