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07:50, 9 февраля 2025Мир

Стало известно о запланированной встрече Зеленского и Вэнса в Мюнхене

NYP: Зеленский встретится с Вэнсом на конференции в Мюнхене на следующей неделе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал встретиться с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на конференции по безопасности, коорая пройдет на следующей неделе в Мюнхене. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Авторы статьи напомнили, что американский лидер Дональд Трамп уже заявлял, что хочет заключить с Киевом соглашение на 500 миллионов долларов. В этом случае США получат доступ к редкоземельным металлам и газу, а Украина — гарантии безопасности в рамках мирных переговоров, на каких бы условиях они ни прошли.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал предложение Трампа о продолжении военной поддержки Украины в обмен на ее полезные ископаемые. В начале спецоперации (СВО) Берлин поддержал Киев, не требуя ничего взамен, что, по мнению политика, должны сделать и другие государства.

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