Тренер «Вашингтона» рассказал об изменениях в игре Овечкина после травмы

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что игра Овечкина после травмы изменилась

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери рассказал об изменениях в игре российского нападающего команды Александра Овечкина после травмы. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Специалист обратил внимание на то, что в 39 лет сложно вернуться в форму на уровне НХЛ. Он заявил, что увидел разницу в игре Овечкина после травмы. «Думаю, после перерыва он будет выглядеть еще лучше. Это просто мое личное мнение», — посчитал тренер.

Овечкин сломал ногу 19 ноября 2024 года в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Он вернулся на лед через месяц. Карбери оценил форму Овечкина после травмы, назвав игру хоккеиста уверенной.

Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.

