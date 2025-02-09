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НХЛ — регулярный чемпионат
12:48, 9 февраля 2025Спорт

Тренер «Вашингтона» рассказал об изменениях в игре Овечкина после травмы

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что игра Овечкина после травмы изменилась
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Casey / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери рассказал об изменениях в игре российского нападающего команды Александра Овечкина после травмы. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Специалист обратил внимание на то, что в 39 лет сложно вернуться в форму на уровне НХЛ. Он заявил, что увидел разницу в игре Овечкина после травмы. «Думаю, после перерыва он будет выглядеть еще лучше. Это просто мое личное мнение», — посчитал тренер.

Овечкин сломал ногу 19 ноября 2024 года в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Он вернулся на лед через месяц. Карбери оценил форму Овечкина после травмы, назвав игру хоккеиста уверенной.

Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.

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