Мальчика спасли с пенька посреди реки в Москве

МЧС: 13-летний москвич 20 минут просидел на пеньке посреди реки Битца

В Москве спасли с пенька посреди реки Битца тринадцатилетнего мальчика. Об этом сообщает МЧС России.

Подросток вышел на хрупкий лед и уже не смог выбраться сам. Он просидел 20 минут посреди реки, дожидаясь спасения.

Чтобы добраться до ребенка, спасателям пришлось разложить лестницу. Подростка доставили в больницу с переохлаждением первой степени.

Ранее стало известно о спасении жительницы столицы, которая застряла на полтора часа в лифте из-за отключения электричества. Москвичка оказалась заперта в лифте из-за аварии на стройке на 9-й Северной линии. Ей удалось дозвониться до сотрудников МЧС, однако в скором времени она начала терять сознание. У женщины началась паническая атака, и молодому человеку, который также застрял в лифте, пришлось успокаивать ее своими силами.