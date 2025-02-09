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16:56, 9 февраля 2025Россия

Мальчика спасли с пенька посреди реки в Москве

МЧС: 13-летний москвич 20 минут просидел на пеньке посреди реки Битца
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве спасли с пенька посреди реки Битца тринадцатилетнего мальчика. Об этом сообщает МЧС России.

Подросток вышел на хрупкий лед и уже не смог выбраться сам. Он просидел 20 минут посреди реки, дожидаясь спасения.

Чтобы добраться до ребенка, спасателям пришлось разложить лестницу. Подростка доставили в больницу с переохлаждением первой степени.

Ранее стало известно о спасении жительницы столицы, которая застряла на полтора часа в лифте из-за отключения электричества. Москвичка оказалась заперта в лифте из-за аварии на стройке на 9-й Северной линии. Ей удалось дозвониться до сотрудников МЧС, однако в скором времени она начала терять сознание. У женщины началась паническая атака, и молодому человеку, который также застрял в лифте, пришлось успокаивать ее своими силами.

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