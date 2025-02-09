Застрявшую на полтора часа в лифте москвичку спаcли

Shot: Москвичка, застрявшая в лифте на полтора часа, дождалась помощи

В Северном районе Москвы женщина, застрявшая в лифте на полтора часа из-за отключения электричества, дождалась помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Москвичка оказалась заперта в лифте из-за аварии на стройке на 9-й Северной линии. Ей удалось дозвониться до сотрудников МЧС, однако в скором времени она начала терять сознание.

Прибывшие спасатели обнаружили, что вместе с женщиной в лифте был еще один человек — друг ее сына. Он рассказал, что пытался дотянуться до верхнего люка, чтобы открыть его и запустить в замкнутое пространство воздух, но не сумел. У женщины началась паническая атака, и молодому человеку пришлось успокаивать ее своими силами, пока их не спасли.

Сейчас медики осматривают пострадавшую и оценивают ее состояние.

Ранее сообщалось, что лифт с тремя девушками рухнул в многоквартирном доме в Уфе. Пассажирки не пострадали.