Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 9 февраля 2025Россия

Застрявшую на полтора часа в лифте москвичку спаcли

Shot: Москвичка, застрявшая в лифте на полтора часа, дождалась помощи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Северном районе Москвы женщина, застрявшая в лифте на полтора часа из-за отключения электричества, дождалась помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Москвичка оказалась заперта в лифте из-за аварии на стройке на 9-й Северной линии. Ей удалось дозвониться до сотрудников МЧС, однако в скором времени она начала терять сознание.

Прибывшие спасатели обнаружили, что вместе с женщиной в лифте был еще один человек — друг ее сына. Он рассказал, что пытался дотянуться до верхнего люка, чтобы открыть его и запустить в замкнутое пространство воздух, но не сумел. У женщины началась паническая атака, и молодому человеку пришлось успокаивать ее своими силами, пока их не спасли.

Сейчас медики осматривают пострадавшую и оценивают ее состояние.

Ранее сообщалось, что лифт с тремя девушками рухнул в многоквартирном доме в Уфе. Пассажирки не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      У севшего на мель на Сахалине китайского сухогруза нашли две пробоины

      Российские военные построили антидроновый коридор под Часовым Яром

      Украинский военный признался в подготовке бойцов ВСУ в Германии на русском языке

      Следователи возбудили дело из-за нападения стаи беспризорных собак на россиянку

      Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» ознакомят с материалами следствия

      В Москве работу медцентра приостановили из-за появившегося у пациенток после ЭКО сепсиса

      Феномен Юры Борисова объяснили

      Романа Абрамовича заподозрили в уклонении от санкций

      Экс-глава МИД Украины раскрыл возможности по созданию ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше