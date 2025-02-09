Троих жителей Петербурга арестовали за обман контрактников ВС России на сотни тысяч рублей

Суд арестовал 3 жителей Петербурга за обман контрактников ВС России на ₽1,1 млн

Трое жителей Петербурга были арестованы по решению Октябрьского районного суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Жертвами злоумышленников стали контрактники ВС России, а сумма ущерба составляет в общей сложности не менее 1,1 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«У них возник преступный умысел на хищение денежных средств, выделяемых гражданам при заключении ими контрактов о прохождении военной службы с Минобороны РФ, а именно единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей, а также иных выплат, выделяемых при заключении контрактов», — уточняется в сообщении.

Аферисты убеждали своих жертв передавать в их пользование банковские карты, оформленные для получения выплат, а затем списывали с них деньги и распоряжались ими по своему усмотрению. Их задержали 6 февраля, всем троим уже было предъявлено обвинение.

Фигурантов заключили под стражу до 25 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, как трех участников специальной военной операции (СВО) из Тюмени обманули более чем на 1 миллион рублей. Им за вознаграждение предложили оказать содействие в получении льготных квартир и социальных выплат на детей.