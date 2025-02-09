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21:39, 9 февраля 2025Мир

В США заявили о планах Трампа «возместить» затраты на военную помощь Украине

Офис Трампа: США будут стремиться возместить затраты на военную помощь Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп будет стремиться «возместить» затраты на военную помощь Украине. Об этом в эфире NBC News заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, он попытается сделать это через «партнерство с украинцами в плане их редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа», а также покупки американских ископаемых.

Представитель офиса Трампа добавил, что после окончания боев на Украине европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт».

Ранее Трамп заявил, что бывший лидер страны Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства» США.

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