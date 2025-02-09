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19:14, 9 февраля 2025Россия

Украина пыталась ударить по региону России

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Курской области. О новой попытке атаки сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина выпустила по приграничному региону беспилотный летательный аппарат. Попытка атаки была предпринята около 17.20 по московскому времени.

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23 января 2025

Днем в воскресенье, 9 февраля, ВСУ обстреляли девять жилых домов в Курской области. В атакованных домах выбиты стекла и повреждена кровля, при этом коммунальная инфраструктура осталась цела, рассказывал врио главы российского региона Александр Хинштейн. Никто, предварительно, не пострадал.

В ночь на воскресенье, 9 февраля, силы ПВО сбили 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над восемью российскими регионами. Под удар попали Курская, Орловская, Брянская, Тульская Воронежская и другие области.

ЖЗЛ
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