RT: Бойцам ВСУ в Германии переводили при обучении с немецкого на русский

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Германии приходилось при обучении переводить информацию с немецкого языка на русский. Об этом RT сообщил украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области.

«Из наших мало кто понимал украинскую мову», — рассказал военнопленный. Он также добавил, что «военную науку» немецкие инструкторы преподавали на русском языке через переводчика.

Дополнительно уточняется, что немецкие власти проводили отбор среди кандидатов на обучении, исключая тех бойцов ВСУ, кто имел татуировки с нацистской символикой. По словам военнопленного, таких в его батальоне было 20 человек, не исключив, что это возможно в других воинских частях.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможность иметь ядерное оружие страна упустила в 1994 году в результате подписания Будапештского меморандума, а сегодня подобное и вовсе исключено, так как это лишит Киев поддержки стран Запада. Он также добавил, что подобная попытка может привести к отмене антироссийских санкций.