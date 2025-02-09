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18:24, 9 февраля 2025Мир

В Германии призвали не ждать Трампа и завершить конфликт на Украине

Вагенкнехт: ФРГ должна стараться завершить конфликт на Украине, не дожидаясь США
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Германия должна стремиться завершить конфликт на Украине, не дожидаясь американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение выразила кандидат на пост канцлера Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в интервью изданию T-online, ее цитирует РИА Новости.

Она подчеркнула, что конфликт может быть завершен только путем переговоров. Политик указала на то, что Украина не сможет вернуть территории, поэтому «необходимо попытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта».

Ранее Сара Вагенкнехт заявила, что предложение Дональда Трампа предоставить США редкоземельные ресурсы Украины в обмен на военную помощь является катастрофой для Европы.

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