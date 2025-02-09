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10:25, 9 февраля 2025Россия

В России рассказали о жестком обращении ВСУ с жителями Курской области

Мирошник: Жители Курской области жаловались, что ВСУ лишали их воды и еды
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жители Курской области, которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывозили на территорию Белоруссии, жаловались, что их лишали воды и еды. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова передает РИА Новости.

«Мы общались с несколькими семьями, которые смогли покинуть территорию Суджи благодаря усилиям российского омбудсмена. Они рассказали, что, когда перемещались в сторону Белоруссии, где уже были переданы нашим представителям, находились в локализованных местах, в которых были дистанцированы от всех на территории какой-то больницы (...) в которой их буквально через окошко кормили перловой кашей. Более того, им сказали, что если что-то вдруг не так, то их могут лишить еды и воды», — рассказал посол.

По словам Мирошника, эти люди находились под присмотром Международного Красного Креста, а также других правозащитных организаций. Он пояснил, что украинская сторона «опасалась воздействовать на них, потому что об этом стало бы известно».

6 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти прилагают все усилия для спасения жителей Курской области с оккупированных ВСУ территорий. При этом представитель Кремля сообщил, что обсуждать создание гуманитарного коридора в Курской области возможно лишь через российских военных.

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