Подполковник США Дэвис обвинил Зеленского в желании удержать власть любой ценой

Подполковник ВМС США в отставке Дэниел Дэвис обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он сделает все возможное, чтобы удержать власть. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

Дэвис отметил, что глава государства не заинтересован в защите украинского народа. «Он пойдет на все, чтобы сохранить свою позицию», — сказал он.

По его словам, предполагаемая сделка по добыче редкоземельных металлов показывает, что украинскому лидеру уже не нужно завершать конфликт. Он заявил, что план Зелинского заключается в том, чтобы продолжать его под предлогом защиты западных инвестиций.

Ранее политолог Александр Дудчак сообщил, что отказом от переговоров президент Украины Владимир Зеленский оттягивает печальный финал. По его мнению, украинский лидер ошибочно считает, что время играет ему на руку.