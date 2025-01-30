Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:10, 30 января 2025Бывший СССР

Зеленского предупредили о «печальном финале»

Политолог Дудчак: Зеленский отказом от переговоров оттягивает печальный финал
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оттягивает печальный финал, отказываясь от переговоров по разрешению конфликта с Россией. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак в беседе с RT.

Он отметил, что глава государства ошибочно считает, что время играет ему на руку. По мнению эксперта, Зеленский неизбежно станет «отработанным материалом». «Я не удивлюсь, если его ликвидируют западные спецслужбы и вопрос о легитимности сам собой уйдет с повестки дня», — заявил он.

Дудчак добавил, что украинскому президенту не позволят решать серьезные вопросы, касающиеся урегулирования конфликта. «С Зеленским никто переговоры вести не будет. (...) После жесткого приказа [главы США Дональда] Трампа он замолчит. И тогда все скажут: Трамп — прекрасный переговорщик, сломил несговорчивого Зеленского», — считает он.

Ранее журналисты газеты Independen сообщили, что Зеленский потребовал от Трампа, чтобы к мирным переговорам был привлечен Киев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Красного флага над Рейхстагом тоже не было?» В России ответили Шольцу, поблагодарившему США за освобождение Германии

      Россиян предупредили о маскирующемся под сообщения вирусе в Telegram

      В России заговорили об альтернативных возможностях приобретения квартир при высоких ценах

      В ЕС рассказали о загрязнении импортируемых морепродуктов опасными микрочастицами

      Порномодель рассказала о самой странной просьбе поклонника

      В России оценили срок службы Су-57

      В Вашингтоне рядом с аэропортом столкнулись самолет и военный вертолет

      Шольца раскритиковали за слова о спасении Германии

      Россияне назвали самую раздражающую привычку для борьбы со стрессом

      Мужчинам раскрыли признаки зависимости от мастурбации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше