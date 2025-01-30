Политолог Дудчак: Зеленский отказом от переговоров оттягивает печальный финал

Президент Украины Владимир Зеленский оттягивает печальный финал, отказываясь от переговоров по разрешению конфликта с Россией. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак в беседе с RT.

Он отметил, что глава государства ошибочно считает, что время играет ему на руку. По мнению эксперта, Зеленский неизбежно станет «отработанным материалом». «Я не удивлюсь, если его ликвидируют западные спецслужбы и вопрос о легитимности сам собой уйдет с повестки дня», — заявил он.

Дудчак добавил, что украинскому президенту не позволят решать серьезные вопросы, касающиеся урегулирования конфликта. «С Зеленским никто переговоры вести не будет. (...) После жесткого приказа [главы США Дональда] Трампа он замолчит. И тогда все скажут: Трамп — прекрасный переговорщик, сломил несговорчивого Зеленского», — считает он.

Ранее журналисты газеты Independen сообщили, что Зеленский потребовал от Трампа, чтобы к мирным переговорам был привлечен Киев.