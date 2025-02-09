В США разбилась семилетняя гонщица

В американском Орландо разбилась семилетняя гонщица Родригес

Семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес разбилась во время соревнований по драгрейсингу в американском Орландо. Об этом сообщается на странице автодрома в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По информации Fox 35, спортсменка не справилась с управлением, врезалась в стену и позднее скончалась в больнице. Соревнования проходили на дистанции 201 метр со скоростью примерно 64 километра в час.

Организаторы выразили соболезнования семье и близким юной спортсменки. «Мы выражаем глубочайшие соболезнования скорбящим и будем продолжать поддерживать их в наших мыслях», — заявили они.

Родригес училась в первом классе.