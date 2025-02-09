Володин отреагировал на смерть Олега Стриженова

Володин: Стриженов принадлежал к плеяде актеров, которыми гордится Россия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на смерть народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что он принадлежал к плеяде актеров отечественного кино и театра, которыми по праву гордится Россия. Его слова приводит РИА Новости.

«Олег Александрович принадлежал к той плеяде актеров отечественного кино и театра, кем по праву гордится наша страна. Его герои стали неотъемлемой частью золотого фонда кинематографа», — отметил Володин.

Он добавил, что уход Стриженова — это невосполнимая утрата.

Народный артист СССР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни. 7 февраля сообщалось, что у Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт. Ему потребовалась госпитализация из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Сообщается, что артист скончался в больнице.

Актер известен по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Юность Петра», «Пиковая дама» и другие.