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22:30, 9 февраля 2025Мир

Володин отреагировал на смерть Олега Стриженова

Володин: Стриженов принадлежал к плеяде актеров, которыми гордится Россия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на смерть народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что он принадлежал к плеяде актеров отечественного кино и театра, которыми по праву гордится Россия. Его слова приводит РИА Новости.

«Олег Александрович принадлежал к той плеяде актеров отечественного кино и театра, кем по праву гордится наша страна. Его герои стали неотъемлемой частью золотого фонда кинематографа», — отметил Володин.

Он добавил, что уход Стриженова — это невосполнимая утрата.

Народный артист СССР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни. 7 февраля сообщалось, что у Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт. Ему потребовалась госпитализация из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Сообщается, что артист скончался в больнице.

Актер известен по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Юность Петра», «Пиковая дама» и другие.

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