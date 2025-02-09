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13:34, 9 февраля 2025Россия

Запасы топлива на севшем на мель в Сахалинской области судне оценили

Росморречфлот: На севшем на мель китайском судне An Yang 2 нет груза мазута
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал SHOT

На севшем на мель в районе Сахалина китайском балкере An Yang 2 находится порядка 700 тонн мазута и 100 тонн двигательного топлива. Запасы топлива на судне оценил исполняющий обязанности капитана морского порта Невельск Аркадий Макаров, видео опубликовал губернатор региона Валерий Лимаренко.

Помимо мазута и дизтоплива, на борту также находится порядка тысячи тонн угля.

Представители Росморречфлота пояснили ТАСС, что все запасы топлива на грузовом балкере An Yang 2 находятся в подвесных танках и им ничто не угрожает.

«Мазута в качестве груза на судне нет. Грузом является тысяча тонн угля», — отметили в Росморречфлоте.

Также в ведомстве добавили, что угрозы жизни экипажа нет, все судовые системы в рабочем состоянии, а следы разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории отсутствуют.

Иностранное судно An Yang 2 шло из Цзянъиня в Невельск. Сейчас поблизости с местом происшествия дежурят буксиры, все службы российского региона переведены в режим готовности, они ждут, когда завершится шторм. По предварительным данным, приблизиться к сухогрузу удастся только завтра днем.

Губернатор Сахалинской области поручил организовать оперативный штаб, который возглавил зампредседателя правительства Алексей Римша. Уточняется также, что все профильные службы работают круглосуточно.

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