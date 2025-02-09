Зеленский отказался приостанавливать военное положение на Украине ради проведения выборов

Зеленский: Остановка военного положения ради выборов негативно скажется на армии

Президент Украины Владимир Зеленский отказался приостанавливать военное положение в стране ради проведения выборов. Он заявил в интервью британскому телеканалу ITV News, что подобная ситуация негативно скажется на боеспособности армии.

«Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, россияне будут счастливы», — сказал политик.

По мнению Зеленского, приостановка военного положения создаст значительные риски для национальной безопасности Украины, в частности, ощущение «паузы» на фронте и отток военных с поля боя. Президент допустил, что в этот момент Россия может усилить свои наступательные действия.

5 февраля украинский лидер вновь заявил, что выборы в республике пройдут только после окончания конфликта. Он отметил, что проблемой для проведения выборов является и человеческий фактор, поскольку солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на фронте, и граждане страны, находящиеся за границей, не имеют возможности принять участие в голосовании.

