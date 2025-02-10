39-летний москвич полез за «закладкой» в вентиляционную шахту и поплатился

«112»: Москвич полез в вентиляционную шахту за наркотиками и получил перелом

В Москве 39-летний мужчина полез за «закладкой» с наркотиками в вентиляционную шахту и поплатился. Он упал с 13-го этажа и получил перелом ноги и многочисленные ушибы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, все произошло в одном из домов на Славянском бульваре на западе столицы. Крики горожанина услышали жильцы и вызвали сотрудников экстренных служб.

Ему потребовалась помощь медиков.

До этого стало известно, что сотрудники силовых структур задержали двух школьниц, которые делали «закладки» мефедрона в Екатеринбурге.

Им по 15 и 17 лет. Подростки приехали из Среднеуральска. Девочки воспитывались в не очень благополучных семьях. Сами задержанные уверяли оперативников, что просто хотели подзаработать. Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.