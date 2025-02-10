52-летняя российская актриса похвасталась фигурой в облегающем наряде

Российская актриса Ирина Гринева похвасталась фигурой в облегающем платье

Российская актриса театра и кино Ирина Гринева похвасталась фигурой в откровенном наряде в Венеции. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 52-летняя знаменитость предстала в черном облегающем платье без бретелей и коротких перчатках в тон. Помимо этого, звезда надела туфли на высоких каблуках, дополнив образ укладкой и мейкапом с красной помадой. «Маленькое черное платье. Что может быть лучше?» — заявила Гринева.

Ранее в феврале 52-летняя российская актриса показала внешность без косметики. Алена Бабенко разместила снимок, на котором лежала в постели, отказавшись от макияжа.