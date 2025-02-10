Россиян предупредили о риске стать жертвой кредитных мошенников

Адвокат Горьков рассказал о мошенниках, получающих кредиты без проверки заемщика

Большое количество российских финансовых организаций готовы выдать кредит в короткие сроки без серьезной проверки заемщика, это открывает широкие возможности для мошенников, предупредил адвокат Даниил Горьков. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам специалиста, эффективность проверки банками транзакций своих клиентов нужно доработать. Он рассказал, что недостатки преимущественно связаны с несовершенством способов и методологии проверки.

Горьков добавил, что практики привлечения банков к ответственности в подобных ситуациях в России еще нет. Он рекомендовал немеделенно обратиться в службу безопасности банка и к юристу в случае, если гражданин узнал, что на него оформили кредит без его ведома.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников к 14 февраля. Есть несколько популярных схем, таких как знакомства, когда мошенники создают ложные профили на сайтах знакомств и выманивают деньги, отметили в МВД России.