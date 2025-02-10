Оттепельная зима в России откликнется аллергикам

Аллерголог Бондаренко: Сезон аллергии может стартовать в России в феврале

На фоне оттепельной зимы сезон аллергии в России может стартовать раньше обычного. Об этом «Вечерней Москве» рассказала аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.

В частности, аллергическую реакцию могут спровоцировать споры грибов, обнажившиеся из-за раннего схода снега. «В некоторых случаях аллергия на определенные виды плесневых грибков, обитающих в почве, может быть сезонной и обостряться при повышении влажности или гниении органических веществ, обнажении земли из-за потепления», — сообщила специалист. Этот аллерген может напомнить о себе как на улице, так и в помещении вне зависимости от времени года.

Помимо грибов, из-за раннего потепления начали раньше цвести растения. Так, в феврале пыльцу могут начать вырабатывать орешник и ольха, а также ранние сорта плодовых деревьев и кустарников. Распознать ринит можно по данным признакам: резко возникающий дискомфорт при входе в теплое помещение, покраснение кожи, высыпания и зуд. Помимо этого, при аллергии закладывает нос и появляется насморк.

По словам Бондаренко, смягчить аллергическую реакцию позволит комплекс витаминов. Снизить воздействие аллергенов можно с помощью медицинской маски, также эксперт не советует во время цветения растений гулять по паркам. При обострении симптомов рекомендуется обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Если аллергический ринит проявляется впервые, стоит провести специальный тест у аллерголога для распознания аллергена.

Помимо плесневых грибов, аллергическую реакцию могут вызвать и реагенты. Данное явление медики называют «синдромом талого снега», который в этом году представляет особую угрозу.