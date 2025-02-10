Англиканская церковь отказалась от безглютенового хлеба и безалкогольного вина

Guardian: Англикане отказались от безглютенового хлеба и безалкогольного вина

Церковь Англии отказалась от использования безглютенового хлеба и безалкогольного вина во время таинства Святого Причастия. Об этом сообщает газета The Guardian.

Решение Генерального синода по этому вопросу выразил епископ Личфилда и председатель церковной литургической комиссии Майкл Ипгрейв. По его словам, верующий вправе во время обряда Евхаристии употребить либо просто вино, либо порфиру, либо же вообще ничего.

«Принятие Святого Причастия с одним из его атрибутов в случае необходимости — это не исключение, а полноценное участие в таинстве, как это часто практикуется во время причастия больных или детей», — указал он.

Ране Церковь Англии лишила сана англиканского священника Кэлвина Робинсона, повторившего за американским бизнесменом Илоном Маском схожий с нацистским приветствием жест во время публичного выступления в Вашингтоне.