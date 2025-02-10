Apple разработала умную лампу

Apple представила робота-лампу с эмоциями и функцией управления жестами

Инженеры корпорации Apple разработали робота-лампу, чтобы продемонстрировать умные функции. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Описание роботизированной лампы и ролик, представляющий ее возможности, опубликованы на сайте Apple, посвященном исследованиям в области машинного обучения. Устройство имеет форму обычной настольной лампы и размещается на подвижном манипуляторе с одним коленом. Журналисты медиа сравнили девайс с лампой Luxo из логотипа студии Pixar.

Свое изобретение специалисты назвали неантропоморфным роботом с функцией лампы. Робот оснащен несколькими сенсорами, с помощью которых может ориентироваться в пространстве, отслеживать движения, жесты и речь пользователя. Машиной можно управлять жестами — так, робот может направить источник света на точку, которую укажет пользователь. Лампа может невербально «общаться», то есть выражать эмоции движением корпуса.

«Чтобы будущие роботы взаимодействовали с людьми более естественно, в их движениях должны также быть и экспрессивные качества», — заметили инженеры Apple. Изобретатели подытожили, что подобные домашние роботы должны «элегантно» взаимодействовать с пользователем.

Робот-лампа является прототипом и не окажется в продаже.

В середине 2024 года обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple работает над домашним роботом. Устройство будет иметь большой экран и роботизированную руку для помощи по дому.