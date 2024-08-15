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11:21, 15 августа 2024Наука и техника

Раскрыта стоимость роботизированной руки от Apple

Bloomberg: Apple выпустит домашнего робота за 1000 долларов не позднее 2027-го

Фото: Serene Lee / Globallookpress.com

Корпорация Apple запланировала выпустить настольного робота. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании продолжили реализацию своего проекта по выпуску робота для дома. Устройство получит большой экран, как у планшета iPad, установленный на тонкой роботизированной руке. Эта деталь позволит девайсу вращаться на 360 градусов.

Гаджет выступит в качестве «командного центра», к которому смогут подключаться другие умные девайсы Apple. С помощью аппарата можно будет общаться посредством видеозвонком, пользоваться голосовым помощником Siri и встроенной нейросетью Apple Intelligence. Согласно раскрытой Марком Гурманом информации, Apple надеется выпустить устройство не позднее 2027 года. Стоимость робота должна составить не больше 1000 долларов, или около 89 тысяч рублей.

Инсайдер рассказал, что руководители американского IT-гиганта некоторое время обдумывали идею создания домашнего робота. Однако только сейчас вице-президент Apple по технологиям Кевин Линч получал указание начать работу над гаджетом. Линч, в том числе, курировал проекты по созданию умных часов Apple и разработке беспилотного автомобиля. Последний был отменен в феврале.

В начале июля инсайдер Bloomberg Марк Гурман рассказал, что корпорация Apple собралась выпустить домашнего робота. Устройство получит поддержку искусственного интеллекта (ИИ).

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      Андрей Ставицкий
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