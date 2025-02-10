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11:17, 10 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об атаке ВСУ на Краснодар

Сенатор Карасин назвал ночные атаки дронов ВСУ на РФ военным психозом Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Ночные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это военный психоз Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался об атаке украинского дрона на Краснодар.

«Беспилотники долетали и дальше, кстати говоря, если взять географию Российской Федерации. Это все военный психоз режима, который понимает свою бесполезность и беспомощность. И вот эти вот полеты беспилотников в глубинные районы России вызывают только озлобленность и ненависть всего нашего народа, да и всей прогрессивной общественности вокруг», — сказал Карасин.

При этом сенатор отметил, что не все украинские граждане понимают всю серьезность и глупость подобных упражнений с беспилотниками, которыми продолжает заниматься Киев.

В ночь на 10 февраля дроны ВСУ попытались атаковать Краснодар. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника упали на техническое помещение крыши дома в жилом комплексе «Центральный». По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы производили поквартирный обход, чтобы уточнить, не повреждены ли жилые помещения.

Информацию о происшествии уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник около двух часов ночи.

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