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16:27, 10 февраля 2025Экономика

Убыточный автопроизводитель стал совладельцем «Ауруса»

КамАЗ стал совладельцем производителя автомобилей Aurus с долей 0,5 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Крупнейший российский производитель грузовиков ПАО «КамАЗ» стал с долей 0,5 процента совладельцем ООО «Аурус», которое занимается выпуском отечественных автомобилей класса люкс под брендом Aurus. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает РИА Новости.

Полный текущий состав владельцев «Ауруса» не раскрывается. В последний раз он был доступен в 2024 году. Тогда основным владельцем производителя было ФГУП «НАМИ» (63,5 процента) и арабский фонд Tawazun (36 процентов). В апреле того же года автопроизводитель «Соллерс» вышел из состава собственников «Ауруса» через продажу 0,5 процента ООО «Хит Моторз Рус».

Ранее «КамАЗ» сообщил о чистом убытке за год в размере 3,4 миллиарда рублей и падении выручки на 8,8 процента. Годом ранее компания получила прибыль в 11,9 миллиарда. При этом производитель утратил первенство на отечественном рынке грузовиков, уступив его китайскому бренду Sitrak.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что старт производства автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом отложили на неопределенный срок. Перенос сборки объяснили данными о том, что «Аурус» не смог договориться с потенциальным производственным партнером из Китая о сотрудничестве.

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