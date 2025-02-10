Большинство американцев одобрили работу Трампа

CBS: Больше половины американцев одобрили работу Трампа на посту президента

Больше половины американских граждан одобрили работу президента США Дональда Трампа на посту главы государства. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные социологического института YouGov.

Согласно результатам исследования, 53 процента респондентов положительно оценили деятельность Трампа как хозяина Белого дома, отрицательно — 47 процентов. Большинство участников опроса заявили, что видят Трампа жестким, энергичным и целеустремленным политиком, выполняющим предвыборные обещания.

Ранее опрос показал, что Трамп начал свой второй срок полномочий в Белом доме, имея более сильные позиции по опросам общественного мнения, чем в начале своей первой администрации восемь лет назад.

