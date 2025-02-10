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20:12, 10 февраля 2025Мир

Британский самолет-разведчик пролетел у границы Финляндии с Россией

Flightradar: Британский самолет-разведчик пролетел у границы Финляндии с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alan Wilson / Wikimedia

Британский самолет-разведчик пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Россией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные Flightradar.

Согласно данным Flightradar, самолет RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы в Уоддингтоне. Отмечается, что он летит с юга на север вблизи границы с Россией.

Как отмечает издание, данная модель британского самолета-разведчика предназначена для радиоэлектронной разведки, а также может обнаруживать радиолокационные сигналы и анализировать трафик связи.

Ранее Финляндия направила самолет-разведчик к границе с Россией. Служба пограничной разведки страны отправила его в восточную часть Финского залива для сбора дополнительных данных после ЧП с танкером Koala в порту Усть-Луга.

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