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05:09, 10 февраля 2025Мир

Депутат Рады заявил о невозможности для Трампа провести диалог с Киевом

Депутат Рады Дубинский: Трампу не с кем вести диалог в Киеве по завершению войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не может обсуждать окончание конфликта на Украине с Киевом, поскольку там нет неподконтрольной Владимиру Зеленскому политической силы. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram‑канале.

«Трампу не с кем работать в Украине, потому что все партии либо встроены в систему власти Зеленского, либо боятся за жизнь, либо сидят в тюрьме / за границей», — отметил он.

Дубинский также подчеркнул, что на Украине невозможно сформировать партию мира, поскольку действующее руководство страны уничтожит через подконтрольные Зеленскому структуры любое политическое объединение, которое будет выступать за подписание мирного соглашения.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев. По словам Зеленского, завершение российско-украинского конфликта в 2025 году возможно. Он добавил, что быстрого разрешения ситуации хочет и президент США Дональд Трамп.

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