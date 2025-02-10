Диетолог раскрыла способ есть картошку и не толстеть

Диетолог Редина: При похудении картофель нужно есть в сочетании с белковой пищей

Картофель мешает похудению только в том случае, если есть его слишком много или готовить неправильно, заверила диетолог Ольга Редина. В разговоре с «Вечерней Москвой» она раскрыла способ есть этот овощ и не толстеть.

По словам Рединой, хотя калорийность картофеля и невысока, он содержит много углеводов и имеет высокий гликемический индекс. «Важно учитывать, какой именно картофель ест человек и каким образом блюдо приготовлено. Например, если запечь или сварить картофель в кожуре без масла, то он будет не так вреден для фигуры, как жареная картошка или чипсы», — объяснила специалистка.

Редина заверила, что правильно приготовленный картофель можно включать в рацион даже при похудении. Однако важно сочетать его с белковой пищей, к примеру, с нежирным мясом, а также с полезными жирами. Диетолог заверила, что такое сбалансированное питание поможет похудеть без вреда для здоровья.

«Важно помнить, что залог успешного похудения — это не исключение из рациона определенных продуктов, а соблюдение баланса и контроль за калорийностью рациона», — добавила Редина.

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