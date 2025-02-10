Житель Красноармейска заявил журналистам Euronews, что в городе все русские

Житель оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Красноармейска отказался покидать родной дом, заявив, что считает себя русским, несмотря на украинское гражданство. Об этом он рассказал в беседе с журналистами Euronews.

Журналисты европейского телеканала сняли репортаж о Красноармейске. Они спросили местных жителей, не страшно ли им жить в зоне боевых действий.

Один из мужчин, отвечая на вопрос, не боится ли он «захвата русскими войсками Покровска (так на Украине называют Красноармейск — примечание «Ленты.ру»)», отметил, что все жители города являются русскими. «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все», — удивил он представителей СМИ.

Ранее стало известно, что командование ВСУ покинуло Красноармейск несколько дней назад.