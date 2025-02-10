Дочь Любови Толкалиной показала обнаженные фото

Дочь российской актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская показала откровенные снимки. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает более 30 тысяч подписчиков.

23-летняя наследница знаменитостей предстала на размещенных кадрах полностью обнаженной. Она позировала в студии, сидя на полу, а также стоя к камере боком. При этом девушка продемонстрировала татуировки на руке и бедре.

«Это был творческий порыв, который я очень боялась выкладывать», — указала Михалкова-Кончаловская, добавив, что данные фото были сделаны в прошлом году во время съемок в одном из исторических проектов.

В декабре 2024 года 46-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в крошечных шортах.