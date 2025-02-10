В Запорожской области пенсионер обманул дрон ВСУ

Рогов: в Запорожской области пенсионер обманул дрон-камикадзе ВСУ

В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон, в последний момент увернувшись на своем автомобиле от удара, об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел на трассе Мелитополь-Васильевка у поворота на село Любимовка. Рогов уточнил, что в 20 километрах от линии боевых действий пенсионер смог обмануть дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Водитель Skoda заметил в зеркале заднего вида снижающийся дрон-камикадзе. Он резко отвел машину от удара. «Оператор дрона прекрасно видел, что это обычный гражданский автомобиль с мирными жителями», — добавил Рогов.

Ранее сообщалось, что внедорожник увернулся от удара украинского дрона-камикадзе и попал на видео.