Двое россиян пришли нетрезвыми на пилораму и были до смерти избиты

Под Нижним Новгородом задержан прораб пилорамы, который до смерти избил двух пьяных работников поленом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По данным канала, ЧП произошло на пилораме, расположенной в деревне Хахалы Семеновского района. Там фигурант поссорился с пришедшими на работу в пьяном состоянии мужчиной и женщиной и избил их поленом. От полученных ударов женщина не выжила, ее коллега был госпитализирован, однако спасти его не смогли. После избиения фигурант сжег бревно, которым избивал пострадавших, и сбежал. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима ранее неоднократно судимого местного жителя за избиение до смерти знакомой тростью.