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19:30, 10 февраля 2025Силовые структуры

Двое россиян пришли нетрезвыми на пилораму и были до смерти избиты

Под Нижним Новгородом задержан прораб пилорамы, убивший работников поленом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Под Нижним Новгородом задержан прораб пилорамы, который до смерти избил двух пьяных работников поленом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, ЧП произошло на пилораме, расположенной в деревне Хахалы Семеновского района. Там фигурант поссорился с пришедшими на работу в пьяном состоянии мужчиной и женщиной и избил их поленом. От полученных ударов женщина не выжила, ее коллега был госпитализирован, однако спасти его не смогли. После избиения фигурант сжег бревно, которым избивал пострадавших, и сбежал. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима ранее неоднократно судимого местного жителя за избиение до смерти знакомой тростью.

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