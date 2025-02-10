Двое россиян пришли нетрезвыми на пилораму и были до смерти избиты

Под Нижним Новгородом задержан прораб пилорамы, убивший работников поленом

Под Нижним Новгородом задержан прораб пилорамы, который до смерти избил двух пьяных работников поленом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, ЧП произошло на пилораме, расположенной в деревне Хахалы Семеновского района. Там фигурант поссорился с пришедшими на работу в пьяном состоянии мужчиной и женщиной и избил их поленом. От полученных ударов женщина не выжила, ее коллега был госпитализирован, однако спасти его не смогли. После избиения фигурант сжег бревно, которым избивал пострадавших, и сбежал. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима ранее неоднократно судимого местного жителя за избиение до смерти знакомой тростью.