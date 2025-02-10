Двоих фигурантов дела Шамарина выпустили из СИЗО

Мосгорсуд выпустил из СИЗО топ-менеджеров завода «Телта» по делу о хищении

Двоих фигурантов уголовного дела в отношении заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отпустили под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о главе Пермского телефонного завода «Телта» Алексее Высокове и главном бухгалтере завода Елене Гришиной. Следователь на заседании в Мосгорсуде требовал продлить им срок содержания под стражей до 10 мая. Однако суд выпустил обоих из СИЗО.

По данным ведомства, завод исполнял заказ Минобороны на поставку телефонов. Аппараты были куплены в Китае и проданы под видом собственной продукции. Таким образом фигуранты похитили 33 миллиона рублей. Они обвиняются в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции «Телты» арестованы.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от руководства завода. Взамен генерал пообещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.