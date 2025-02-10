Джулия Фокс вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс посетила Неделю моды в Нью-Йорке в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в бежевом классическом тренче, который распахнула перед фотографами и продемонстрировала обнаженную грудь под слоем оранжевой ткани. Помимо этого, она надела туфли на каблуках, дополнив образ укладкой и мейкапом с обесцвеченными бровями.

Ранее Фокс снялась в прозрачном платье без нижнего белья. Знаменитость предстала в откровенном платье, оформленном перьями красного цвета.