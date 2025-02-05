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10:44, 5 февраля 2025Ценности

Джулия Фокс снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Oli Kearon / @christiancowan

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс снялась в откровенном образе для модного бренда Christian Cowan. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На размещенном снимке 35-летняя знаменитость предстала в прозрачном платье, оформленном перьями красного цвета, и отказалась от нижнего белья.

Фото: Oli Kearon / @christiancowan

В то же время на другом опубликованном в аккаунте кадре Фокс позировала, повернувшись к камере спиной. Так, она продемонстрировала фотографу обнаженные ягодицы и шнуровку, которая присутствовала на задней части наряда.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс в откровенном виде пришла на музыкальную премию «Грэмми».

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