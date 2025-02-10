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13:28, 10 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала директора российского института за требование денег от сотрудника

В Челябинской области ФСБ задержала директора института ЮУрГУ Демина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники УФСБ России по региону задержали директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Демина за требование денег от сотрудника. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, с сентября 2020 года по май 2024 года задержанный требовал от подчиненного деньги, полученные в качестве оплаты труда за работу. Таким образом он получил около 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудник досмотра столичного аэропорта Шереметьево наживался на пассажирах незаконным способом: он за деньги пропускал людей с бутылками воды и другими жидкостями недопустимого объема.

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