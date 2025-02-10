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10:25, 10 февраля 2025Экономика

Китай столкнулся с максимальным ростом инфляции

Reuters: Инфляция в Китае выросла до самого высокого за пять месяцев уровня
Кирилл Луцюк

Фото: File Photo / Reuters

Потребительская инфляция в Китае в январе ускорилась до самого высокого уровня за пять месяцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное бюро статистики.

Оказалось, что индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и топливо, в январе выросла до 0,6 процента.

Цены на авиабилеты выросли почти на 9 процентов, а в сфере туризма инфляция составила 7 процентов. Стоимость билетов в кино и на представления увеличилась на 11 процентов.

Ранее сообщалось, что в среднем за десятилетие до пандемии коронавируса инфляция в Китае составляла 3,4 процента. Однако за последние несколько лет ситуация изменилась из-за жилищного кризиса, который уничтожил сбережения домохозяйств на 18 триллионов долларов.

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