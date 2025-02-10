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05:26, 10 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Под Кураховым уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен к западу от Курахова в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС.

«К западу от Курахова наши артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника», — говорится в сообщении. Согласно данным разведки, внутри находились несколько расчетов.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на херсонском направлении. Цель поразили из 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б». Украинских военных обнаружили операторы воздушной разведки, когда они подъезжали к зданию, где вскоре появилась антенна управления FPV-дронами.

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