Ляйсан Утяшева похвасталась откровенным декольте на фото без фильтров

Ведущая Ляйсан Утяшева показала фото без фильтров в топе с откровенным декольте

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева похвасталась откровенным декольте на фото. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 5,7 миллиона подписчиков.

39-летняя знаменитость показала фанатам снимок в облегающем белом топе с откровенным декольте. Также она надела бюстгальтер пуш-ап, подчеркивающий грудь, и распустила волосы, уложив их с объемом у корней.

«Ну что, и я выставлю фото без фильтров и макияжа...» — указала в подписи к кадру спортсменка.

Фото: @liasanutiasheva

В августе 2024 года Ляйсан Утяшева посмеялась над сменившим имидж мужем — резидентом юмористического шоу Comedy Club на ТНТ Павлом Волей.