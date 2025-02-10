Лыжник избил сноубордиста палками на горном курорте и попал на видео

Daily Mail: Лыжник избил сноубордиста палками на горе Роуз в США

Драка лыжника и сноубордиста на горном курорте в США попала на видео. Ролик публикует издание Daily Mail.

Инцидент произошел на горе Роуз в штате Невада. На кадрах видно, что лыжник напал на сбившего его сноубордиста и избил его палками.

В ту же секунду в разозленного мужчину врезался другой сноубордист. Между ними едва не завязалась потасовка, однако еще один спортсмен подъехал к дерущимся и разнял их.

Ранее на горе Монблан в Альпах лавина накрыла лыжника и протащила его 300 метров по склону. Мужчине удалось избежать серьезных травм благодаря одной вещи.