Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посетителей

ФСО: Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 18 февраля по 14 апреля

Доступ посетителей в Мавзолей имени Ленина на Красной площади временно приостановят для посетителей в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России, передает ТАСС.

«В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — сообщили в ФСО.

В Мавзолее плановые профилактические работы проводятся примерно раз в два года. В обычные дни Мавзолей работает с 10 до 13 часов дня по московскому времени по вторникам, средам, четвергам и субботам.

Мавзолей Ленина и Красную Площадь до этого закрывали 24 июня. Тогда в Москве проводились мероприятия, связанные с поздравлением выпускников учебных заведений после последнего звонка.