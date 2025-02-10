Мигрант навел воровские порядки в российской колонии и получил еще 10 лет и 5 дней к сроку

В Нижегородской области мигрант получил 10 лет за воровские порядки в колонии

Нижегородский областной суд приговорил к 10 годам и пяти дням 44-летнего мигранта, устроившего воровские порядки в местной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Уроженец ближнего зарубежья признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Суд установил, что он отбывал в нижегородской колонии наказание за тяжкое преступление. Там он взял на себя контроль за заключенными, заставляя их следовать неформальным правилам преступного мира, вследствие чего усугубил обстановку среди контингента и спровоцировал конфликт осужденных с администрацией колонии.

Противоправную деятельность мигранта выявили оперативники ФСИН, МВД и ФСБ.

3 февраля сообщалось, что МВД возбудило уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») в отношении жителя Кабардино-Балкарии, оказавшегося криминальным авторитетом.