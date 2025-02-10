Москвичам рассказали о погоде

Синоптик Леус: В столице сохранится погода без осадков

В Москве в понедельник, 10 февраля, задержится погода с отсутствием осадков и высоким атмосферным давлением. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Медленно смещаясь на северо-запад, обширный антициклон сохранит в регионе довольно облачную, но преимущественно сухую погоду. Штилевые ветра и нисходящие воздушные потоки будут способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ.

Температура днем минус 2-4 градуса Цельсия, в Подмосковье минус 1-6 градусов. Ветер восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 11 февраля, также без осадков, температура минус 3-5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал высокое атмосферное давление в столице до 12 февраля.